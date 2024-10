Ex-Kanzler Kurz gründete neue Firma im Ex-OMV-Umfeld

Wien – Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat eine neue Firma gegründet. An der „KFF Vision Green“, die mit chemischen Produkten handelt und am Mittwoch im Firmenbuch eingetragen wurde, sind neben Kurz der Unternehmer Markus Friesacher und ein in Abu Dhabi gemeldeter Manager beteiligt, der „beste Verbindungen“ zu Ex-OMV-Chef Rainer Seele haben soll. Das berichtete der Standard am Mittwoch.