FPÖ in Regierung? Deutsche Abgeordnete warnen vor Folgen für den Staatsschutz

Berlin, Wien - Herbert Kickl, die FPÖ und der Staatsschutz: Die Beziehung ist belastet. Die Razzia beim früheren Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) in der Amtszeit Kickls als Innenminister war ein wesentlicher Grund dafür, dass ausländische Nachrichtendienste den österreichischen Kollegen ihr Vertrauen entzogen. Das könnte bei einer Regierungsbeteiligung der FPÖ wieder drohen, warnen deutsche Abgeordnete von Grünen, CDU und FDP. Als Grund nennen sie die Haltung der FPÖ zu Russland.

Die FPÖ in der Regierung könnte da hinderlich sein. Das deutsche Handelsblatt sprach mit Geheimdienst-Experten im deutschen Bundestag. Vorsitzender des Gremiums zur Kontrolle der deutschen Dienste ist der Grün-Abgeordnete Konstantin von Notz. „In Zeiten eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges in Europa und massiver Einflussnahme- und Desinformationskampagnen auch und vor allem aus Russland wäre die FPÖ in Regierungsverantwortung durchaus ein erhebliches Sicherheitsproblem für österreichische Behörden, aber auch ihrer Partner“, sagt er.