Auch Neunjähriger soll unter den Opfern sein: Vorwürfe gegen Rapper weiten sich aus

Das angekündigte Verfahren ist das jüngste in einer Reihe von Klagen gegen den 54-jährigen Musiker wegen sexueller Übergriffe. Combs war Mitte September in New York festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Frauen sexuell missbraucht und mit Drohungen und Gewalt zur Teilnahme an drogengeschwängerten Sex-Partys genötigt zu haben. Combs weist alle Vorwürfe zurück.

Buzbee schilderte den Fall eines Neunjährigen, der den Angaben zufolge zu einem Vorsingen für Combs' Plattenlabel Bad Boy Records nach New York eingeladen wurde. In dem Studio sei der Bub „mutmaßlich von Sean Combs und mehreren anderen Menschen, die sich in dem Studio aufhielten, sexuell missbraucht worden“. Dem Buben und dessen Eltern sei ein Plattenvertrag versprochen worden. In einem anderen Fall sei eine 15-Jährige zu einer Party nach New York eingeflogen worden. In einem Hinterzimmer sei sie dann mutmaßlich in Gegenwart von Combs von mehreren Männern vergewaltigt worden.