Sturm Graz kassierte gegen Brügge zweite Champions-League-Niederlage

Sturm Graz hat im ersten Champions-League-Heimspiel seit mehr als 23 Jahren den erhofften Punktgewinn verpasst. Der ersatzgeschwächte österreichische Doublesieger musste sich am Mittwoch in Klagenfurt dem belgischen Meister FC Brügge nach hartem Kampf knapp, aber verdient mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Damit kassierte die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer im zweiten Spiel der Ligaphase in der Königsklasse die zweite Niederlage.