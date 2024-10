Israel fordert Libanesen zur Flucht auf

Im Zuge seiner Bodenoffensive im Libanon hat das israelische Militär die Menschen in Dutzenden Orten im Süden des Landes zur Flucht aufgefordert. Die israelischen Luftangriffe gegen die mit dem Iran verbündete Hisbollah gingen unterdessen am Donnerstag weiter. Dabei wurde auch das Zentrum der Hauptstadt Beirut getroffen. Weltweite Besorgnis rief die Frage hervor, wann und wie die von Israel angekündigte Reaktion auf die iranischen Raketenangriffe erfolgen wird.

In einem Aufruf, den ein israelischer Militärsprecher in arabischer Sprache veröffentlichte, hieß es, die Armee werde in 25 Orten im Südlibanon gegen die Hisbollah vorgehen. Demnach sollten sich die Menschen in den Norden hinter den Fluss Awali begeben. Der Fluss liegt mehr als 60 Kilometer von der Grenze entfernt.