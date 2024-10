Nationalratsergebnis komplett, nur Mini-Mehrheit für ÖVP-SPÖ

Nach der Nationalratswahl am Sonntag liegt nun das Gesamtergebnis inklusive aller Briefwahlstimmen vor. Gegenüber dem bisherigen Zwischenstand gab es durch die Donnerstagauszählung nur marginale Veränderungen. Bis zuletzt "wackelig" war ein Mandat, das bereits mit der Montagsauszählung von der ÖVP zur FPÖ gewandert ist, wo es schlussendlich auch bleibt. Während FPÖ und ÖVP eine satte Mandatsmehrheit haben, kommen ÖVP und SPÖ nur auf eine hauchdünne, mit lediglich 92 Sitzen.

An den prozentuellen Anteilen hat sich nach der Auszählung der restlichen Briefwahlstimmen wenig geändert - sowohl gegenüber dem Sonntags-Ergebnis als auch gegenüber dem Zwischenstand nach Auszählung der Montags-Runde der Briefwahlstimmen. Auch die Kräfteverhältnissen blieben so gut wie gleich.

Die FPÖ ist der klare Wahlsieger mit 28,8 Prozent der Stimmen (ein Plus von 12,7 Prozentpunkten) vor der ÖVP mit 26,3 Prozent (-11,2). Die SPÖ kam auf 21,1 Prozent (+/-0,0), die NEOS auf 9,1 Prozent (+1,0) und die Grünen landeten bei 8,2 Prozent (-5,7). Am Einzug gescheitert ist Bierpartei (2,0 Prozent), ebenso die KPÖ (2,4), die Liste Madeleine Petrovic und die Liste KEINE (jeweils 0,6 Prozent).

In Mandaten bedeutet das Gesamtergebnis für die FPÖ eine gewaltige Aufstockung ihrer Abgeordneten: Künftig sitzen 57 blaue Vertreter im Hohen Haus (+26). Die ÖVP hingegen büßte massiv an Mandaten ein und kommt auf 51 Sitze (-20). Die SPÖ stagniert nahezu und hält nun bei 41 Abgeordneten (+1). Die NEOS wachsen ein wenig und sind mit 18 Abgeordneten vertreten (+3). Federn lassen mussten die Grünen, die mit einem Minus von zehn Sitzen nur mehr 16 Mandatare im Nationalrat sitzen haben.

Neu bei dieser Nationalratswahl war der Ablauf der Auszählung der Briefwahlkarten. Dank der Wahlrechtsreform 2023 wurde bereits am Sonntag der Großteil der Briefwahlstimmen mitausgezählt - laut den Wahlforschern des Foresight-Instituts rund 80 Prozent der ausgestellten Wahlkarten. Am Montag folgte der weitere (größere) Teil der noch ausständigen Stimmen, am Donnerstag nun der Rest.