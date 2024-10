Restliche Wahlkarten der Nationalratswahl werden ausgezählt

Nach der Nationalratswahl vom Sonntag erfolgt am Donnerstag die Auszählung der restlichen Briefwahlstimmen. Bringen wird diese nur mehr marginale Veränderungen, allerdings könnte laut den Wahlforschern von Foresight ein Mandat eventuell noch wandern - von der FPÖ zur ÖVP. An den prozentuellen Anteilen und den Kräfteverhältnissen wird sich aber nichts mehr ändern. Mit dem Vorliegen des Endergebnisses wird in den Abendstunden gerechnet.

Bei dieser Nationalratswahl griff erstmals die Wahlrechtsreform 2023: Damit wurde am Sonntag bereits der Großteil der Briefwahlstimmen mitausgezählt. Laut den Wahlforschern des Foresight-Instituts dürften damit bereits am Sonntag rund 80 Prozent der ausgestellten Wahlkarten gezählt worden sein. Die Auswertung der restlichen (Brief-)Wahlkarten - voraussichtlich rund 15 Prozent aller ausgestellten - erfolgt seit der Reform am Montag (der überwiegende Teil) und am Donnerstag (der Rest). Weitere rund fünf Prozent der Karten werden den Erfahrungen nach nicht verwendet.