Haftstrafen in Prozess um Missbrauch im Freibad Traiskirchen

Mit teilbedingten Haftstrafen hat am Donnerstag ein Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt um sexuellen Missbrauch von Unmündigen im Freibad Traiskirchen (Bezirk Baden) geendet. Zwei afghanische Asylwerber sollen im Juni sechs Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren im Strudelbecken berührt bzw. betastet haben. Die beiden Angeklagten erhielten jeweils 18 Monate Haft, davon sechs Monate unbedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die beiden Angeklagten im Alter von 29 und 30 Jahren hatten laut dem Staatsanwalt am 18. Juni im Strudelbecken "Gelegenheiten ausgenützt, als andere in ihrer Griffweite waren", und geschlechtliche Handlungen an Unmündigen vorgenommen. Sie sollen teils unter, teils über Wasser nach den Brüsten und Genitalien der Kinder gegriffen haben. Zum Teil blieb es beim Versuch, weil sie etwa Oberarme oder Oberschenkel erwischten.

Das Duo hatte sich zu Beginn der Schöffenverhandlung schuldig bekannt. "Ich schwöre, dass ich es nicht absichtlich gemacht habe. Ich habe selbst Kinder", sagte der 30-Jährige laut der Dolmetscherin. Die beiden Männer, die vor ihrer Festnahme in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen lebten, hatten ihren Angaben zufolge an diesem Tag erstmals in ihrem Leben Alkohol konsumiert. Sie verwiesen in ihren Befragungen auf Erinnerungslücken. Er fühle sich schuldig, weil er nicht wisse, was geschehen sei, meinte der 30-jährige Erstangeklagte. Nach dem letzten Stamperl könne er sich "wirklich an nichts mehr erinnern".