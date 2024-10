Mehrere hundert Euro Schaden: Unbekannte sprengten Zigarettenautomat in Reutte

Reutte – Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigten bis dato unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag, dem 29. November auf Monat den 30. zwischen 20 Uhr abends und sechs Uhr morgens in Reutte mit Flüssigkleber das Zylinderschloss eines an der Hauswand einer Trafik angebrachten Zigarettenautomaten. Durch die Beschädigung entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren hundert Euro. (TT.com)