Feiern wie anno 1500: In Hall lodern wieder die „Freudenfeuer“

In der Haller Altstadt, der größten Tirols, kann man sich von Freitag bis Sonntag wieder ins Mittelalter bzw. die frühe Neuzeit zurückversetzen. Das „Haller Freudenfeuer“ lehnt sich an historisch verbürgte Stadtfeste um 1500 an. Auch bei Zeltlager, Schaukämpfen, Armbrustschießen oder Handwerks- und Markttreiben wird viel Wert auf Authentizität gelegt.