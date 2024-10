Israels Militär gab Tötung von Hamas-Regierungschef bekannt

Gaza – Israels Armee hat bei einem Luftangriff im Gazastreifen vor drei Monaten nach eigenen Angaben drei ranghohe Vertreter der radikalislamischen Hamas getötet. Unter den Getöteten sei der damalige Regierungschef der Hamas im Gazastreifen, Rawhi Mushtaha, gewesen, teilte die israelische Armee am Donnerstag mit. Außerdem seien der Kommandant Sami Oudeh und das Hamas-Politbüro-Mitglied Sameh al-Siraj getötet worden.

Mushtaha sei einer der ranghöchsten Hamas-Funktionäre gewesen und habe "direkten Einfluss auf Entscheidungen" zum Einsatz von Hamas-Kämpfern gehabt, hieß es in der Erklärung der israelischen Armee. Im Hamas-Politbüro sei er zudem für Finanzen zuständig gewesen. Siraj war im Hamas-Politbüro den Angaben zufolge für Sicherheitsfragen zuständig. Oudeh leitete die Hamas-Behörde für innere Sicherheit.

Israelische Kampfjets hätten die drei Männer in einer unterirdischen Kommandozentrale im Norden des umkämpften Küstengebiets angegriffen, hieß es. Die Hamas bestätigte den Tod der drei Mitglieder bisher nicht.

Mitte Juli war auch Hamas-Militärchef Mohammed Deif, der als einer der Drahtzieher des Hamas-Angriffs auf Israel vom 7. Oktober gilt, bei einem Luftangriff im Gazastreifen getötet worden. Die israelische Armee hatte seine Tötung Anfang August bestätigt. Ende Juli war zudem der Chef des Hamas-Politbüros, Ismail Haniyeh, in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden. Der Iran schrieb den Angriff Israel zu.

Am 7. Oktober 2023 waren hunderte Kämpfer der Hamas und verbündeter islamistischer Gruppen vom Gazastreifen aus in den Süden Israels eingedrungen. In mehreren Ortschaften, auf einem Musikfestival und als Geiseln im Gazastreifen wurden israelischen Angaben zufolge insgesamt 1.205 Menschen getötet, überwiegend Zivilisten. Von den 251 von der Hamas verschleppten Geiseln werden derzeit noch 97 im Gazastreifen festgehalten, von denen 33 von Israel offiziell für tot erklärt wurden.