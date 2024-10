Große Auszeichnung: Robert Menasse erhält Kakehashi-Literaturpreis

Im Rahmen der mit insgesamt 20.000 Euro dotierten Auszeichnung, die als Teil eines „Europäischen Literaturfestivals“ am 13. Oktober in Tokio verliehen wird, ist heuer erstmals auch ein Förderpreis an einen Nachwuchsübersetzer ausgelobt worden. Dieser geht an Shuntaro Nakamura, geboren 1997 in Nagano, für seine Übertragung von Esther Kinskys „Rombo“. (APA, TT)