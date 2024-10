Shopping Night, Lange Nacht der Museen und Dirndl Clubbing: Das ist los in Tirol

Es herbstelt und das bedeutet: Die Lange Nacht der Museen steht vor der Tür, Menschen werfen sich in Dirndl und Lederhosen und herzhaftes Essen erwärmt die Seele von innen. Musikalisch, kulinarisch, sportlich und traditionell kommt man am Wochenende in Tirol jedenfalls voll auf seine Kosten – egal, ob in Innsbruck oder auf den Bergen.