Paragleiterin stürzte in Fließ ab: Schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Die 40-Jährige verlor plötzlich an Höhe und startete einen Notlandeversuch. Dabei streifte sie einen Baum und stürzte fünf Meter ab.

Fließ – Eine 40-jährige Paragleiterin stürzte am Dienstag in Fließ ab und verletzte sich schwer. Die Deutsche startete um 10.30 Uhr vom Paragleiter-Platz Venet Süd und wollte in den Zammer Feldern landen.