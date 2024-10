Bergrettung im Einsatz: Forstarbeiter in Rietz von schwerem Baum getroffen

Zu einem Forstunfall kam es am Donnerstag in Rietz. Die Bergrettung musste ausrücken, um den verletzten Arbeiter zu bergen und ihn mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus zu bringen.

Rietz – Am Donnerstag war ein 65-jähriger Österreicher allein im Waldgebiet Stockriss/Ochsenbichl in Rietz unterwegs. Der Mann war dort mit Forstarbeiten beschäftigt und schnitt die Äste eines am Boden liegenden Baumes ab. Er arbeitete sich talwärts am Baum entlang, als sich plötzlich der am Boden liegende Baumstumpf aus dem Erdreich löste und Richtung Tal rollte.