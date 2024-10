Nach „Eras“-Tour überrascht Taylor Swift 1400 Tafeln in Großbritannien

Demnach soll das Geld 1400 Tafeln im gesamten Land zugutekommen, darunter in den Städten Edinburgh, Liverpool, Cardiff und London, in denen Swift („Shake It Off“) im Sommer Konzerte spielte. Allein im Londoner Wembley-Stadion trat die 34-Jährige achtmal auf – so oft wie niemand sonst innerhalb einer einzigen Tournee.