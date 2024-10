18 Tote bei israelischem Luftangriff im Westjordanland

Später gab das israelische Militär an, dass bei dem Angriff ein führendes Mitglied der radikalislamischen Hamas in Tulkarem getötet worden sei. Es benannte das Hamas-Mitglied als Sahi Jasser Abd al-Rasek Oufi. Oufi sei an zahlreichen Angriffen im Westjordanland beteiligt gewesen und dabei gewesen, einen weiteren Anschlag zu planen. "Neben Oufi wurden auch mehrere andere wichtige Terroristen, die Teil des Terrornetzwerks in Tulkarem waren, eliminiert", hieß es.