Prozess um zweifachen Mordversuch am Wiener Reumannplatz

Wegen zweifachen Mordversuch muss sich ein 22-jähriger Tschetschene am Freitag am Wiener Landesgericht verantworten. Er hatte laut Anklage am 1. März 2024 am Reumannplatz zwei Syrern im Alter von 18 und 21 ein Messer in die Brust gestochen. Beide überlebten, obwohl die Klinge dem 18-Jährigen die innere Brustkorbschlagader durchtrennte und die Lunge beschädigte. Der Vater des Tschetschenen ist wegen Beitrags zum Mordversuch mitangeklagt.