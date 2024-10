Prozessauftakt um zwei Mordversuche am Wiener Reumannplatz

Wegen zweifachen Mordversuchs hat sich ein 22-jähriger Tschetschene am Freitag am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Er räumte ein, am 1. März 2024 am Reumannplatz zwei Syrern im Alter von 18 und 21 Jahren ein Klappmesser in die Brust gestochen zu haben. "Ich wollte nicht, dass wer stirbt", bestritt er den Tötungsvorsatz. Sein als Beitragstäter mitangeklagter Vater stellte in Abrede, etwas Strafbares gemacht zu haben.

"Ich wollte den ersten verletzen, aber nicht töten", schilderte der Hauptangeklagte den Geschworenen, um anzumerken: "Es kommt von unserer Herkunft her, dass man nicht die richtigen Sachen macht in so einer Situation." Als er den 21-Jährigen vor sich sah, "hab' ich mich nicht zurückhalten können. Ich bin ihn angegangen." Die Gruppe - der 21-Jährige sei von mehreren Landsleuten umgeben gewesen - hätte Flaschen in seine Richtung geworfen: "Aus Angst habe ich das Messer gezogen." Er habe den 21-Jährigen dann "in den Clinch genommen und angefangen zu schlagen" und schließlich zugestochen: "Die Jungs sind dort bekannt wegen keiner guten Sachen am Reumannplatz. Da wollte ich, dass er nicht in der Lage ist, mich und meinen Vater zu verletzen." Er habe sich "nicht aussuchen können", wo der Stich hingeht: "Ich hatte vor, die Rache zu nehmen, aber nicht, dass er stirbt."