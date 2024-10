Forscher: Antisemitismus in Österreich massiv zugenommen

Beim Antisemitismus gebe es unterschiedliche Akteure: neben rechtsextremen Gruppierungen, radikalen Linken und Menschen mit muslimisch-arabischem Hintergrund seien auch viel Akteure aus der gesellschaftlichen Mitte zu nennen. In der medialen Berichterstattung wurden insbesondere Universitäten als zentrale Orte antiisraelischer, propalästinensischer und antisemitischer Aktivitäten ausgemacht, so Lamprecht. Doch die Situation an österreichischen Universitäten lasse sich in keiner Weise mit den Ausschreitungen an Universitäten in den USA oder auch in Deutschland vergleichen. Das Protestcamp am Alten AKH in Wien oder propalästinensische Veranstaltungen an der Universität für angewandte Kunst seien nicht mit den Vorfällen an der New Yorker Columbia University oder Hochschulen in Berlin vergleichbar.