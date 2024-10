15 Jahre unabhängig: „An der Ortstafel in Telfs kann man das Parteibuch abgeben“

Was einst als Abspaltung zur ÖVP in Telfs begann, gehört heute für Telfs zum politischen Alltag. Der Verein „Wir für Telfs“ war eine der ersten unabhängigen Listen in einer größeren Gemeinde in Tirol und hat jetzt allen Grund zu feiern.

Telfs – Christian Härting, seit 14 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Telfs und Obmann der unabhängigen Liste „Wir für Telfs“, erinnert sich an den starken Gegenwind, der ihm mit dem damals neu gegründeten politischen Verein entgegenwehte – und das nicht nur auf kommunaler Ebene. „Wir waren die erste unabhängige Liste in einer größeren Gemeinde, das wurde auch auf Landesebene nicht gerne gesehen. Aber Politik braucht kein Parteibuch“, betont Härting anlässlich des 15-jährigen Vereinsbestehens. „Heute sind unabhängige Namenslisten auf kommunaler Ebene in Tirol gang und gäbe. Land und Bund könnten sich dabei einiges abschauen, sie haben sich zunehmend von den Bedürfnissen der Bürger entfernt“, kritisiert Härting und ergänzt: „Man schließt niemanden aus.“

Was sich aus der damaligen Abspaltung der ÖVP in Telfs entwickelt hat, ist mittlerweile die stärkste Fraktion im Gemeinderat, der Verein hat außerdem 150 Mitglieder. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, ist der Bürgermeister überzeugt.

Wie das politische Miteinander in Telfs seit Jahren funktioniert, zeige das Beispiel Fußgängerzone, meint auch Gemeindevorstand und Wirtschaftsausschussobmann Alexander Schatz: „Im Gestaltungsbeirat waren alle Fraktionen vertreten. Dort hat sich gezeigt, dass natürlich auch die anderen Parteien super Ideen haben und man viel voneinander lernen kann.“ Auch bei anderen Themen, wie der Nachnutzung des alten Raika-Gebäudes, soll der Gestaltungsbeirat wieder aktiv werden. „Auch wenn wir die stärkste Liste sind, respektieren wir die anderen Fraktionen und deren Wähler. Auch unsere Liste ist bunt, an der Ortstafel in Telfs kann man das Parteibuch abgeben“, verdeutlicht Schatz. „Wir wollen für die Menschen arbeiten.“

Der Verein blickt mit Stolz auf viele Erfolge in den vergangenen 15 Jahren zurück: die Revitalisierung des Ortszentrums, das Telfer Bad, das Kinderkompetenzzentrum, das neue Kletterzentrum, die Kindergärten Markt und Obermarkt oder die Sanierung des Kindergartens St. Georgen. Derzeit stehen Großprojekte wie das Einberger Schulzentrum oder das neue Sprengelhaus im Fokus. Letzteres ist vor allem Gemeindevorständin Silvia Schaller ein Anliegen. „Wir müssen besonders auf unsere älteren und schwächeren Mitbürger achten. Eine Gesellschaft ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.“