Pflege: Die heilende Kraft der Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie

Das Gelenkpunkt Ärzteteam freut sich, dass mit dem CURO-Pflegeaward herausragende Menschen in der Pflege geehrt werden. Auch von der Privatklinik Hochrum, in der das Ärzteteam operiert, sind Personen für den Curo nominiert.

Der Winter klopft an die Tür. Und das bedeutet, dass auf den Skipisten und OP-Tischen bald wieder Hochbetrieb herrscht. Die Praxisgemeinschaft Gelenkpunkt gehört hier zu den Top-Experten und ist weit über die Grenzen von Tirol hinaus bekannt. So wurden schon Schulter, Knie und Co. von Ski- und Fußballstars aus aller Welt von ihnen behandelt.