Welche Versicherung brauche ich? Eine Übersicht

Eine private Krankenversicherung kann entscheidend dazu beitragen, mögliche hohe Kosten nach einem Unfall oder während einer Krankheit zu vermeiden. In Österreich gibt es zwar die gesetzliche Krankenversicherung. Sie stellt sicher, dass für unsere medizinische Grundversorgung gesorgt ist und die notwendigen Behandlungskosten gedeckt sind. Für besondere Behandlungsmethoden oder Medikamente kommt sie nicht auf. Was den richtigen Zeitpunkt betrifft: Je früher, desto besser. Im Idealfall sollten Eltern für ein Kind möglichst früh, am besten gleich nach der Geburt, eine Krankenversicherung abschließen. Das Gute: Als erwachsener Mensch profitiert man dann von niedrigeren Prämien.