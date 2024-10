Imst-Verteidiger Lamp: „Sagen nicht, dass wir mit Punkt gegen Austria Salzburg zufrieden sind“

Sollte der Regen nicht in die Rolle des Spielverderbers schlüpfen, erwartet die Fans im Tiroler Fußball-Unterhaus mindestens drei absolute Spitzenspiele. Imst gegen Austria Salzburg, Fügen gegen den FC Wacker und Oberperfuss gegen Absam erhöhen die Vorfreude auf das Wochenende.

Imst will Leader stürzen

Neun Spiele, acht Siege und ein Unentschieden: Die jeweils noch ungeschlagenen Westliga-Spitzenteams Imst und Austria Salzburg weisen dieselbe Bilanz auf. Möglich, dass es nach dem direkten Duell am Samstag (15 Uhr) anders aussieht.

„Wir treffen auf eine starke Mannschaft, aber wir gehen nicht in das Spiel und sagen, dass wir mit einem Punkt zufrieden sind“, zeigt Imst-Verteidiger Lukas Lamp angesichts von Tabellenplatz zwei eine breite Brust. Der Ersatzkapitän und seine Teamkollegen stellen mit bisher erst vier Gegentoren die beste Defensive der Liga. „Das ist ein Verdienst der gesamten Mannschaft. Die Verteidigung fängt vorne an. Wir spielen heuer einfach sehr erwachsen“, weiß Lamp, der auch Trainer Jens Scheuer lobte: „Er stellt uns auf jeden Gegner perfekt ein.“

Den „Flow“, wie es Lamp ausdrückt, müsse man nun auch in das Heimspiel gegen Tabellenführer Austria Salzburg (nur wegen des besseren Torverhältnisses) transportieren. In der vergangenen Saison hatten beide direkten Duelle mit einem Unentschieden geendet. Hinter einem Kaderplatz von Imst-Offensivmann Christoph Eller, der zuletzt nach Verletzung ohne Körperkontakt wieder in das Training einstieg, stand noch ein großes Fragezeichen.

Gradmesser für den FC Wacker

Mit guten Erinnerungen läuft Fügen am Samstag (16 Uhr) in der tt.com Regionalliga Tirol zum Spitzenspiel gegen den FC Wacker ein. In der vergangenen Saison hatte man die Schwarzgrünen im Cup-Achtelfinale (3:2) eliminiert. Mehr Sorgenfalten dürfte dabei schon die aktuelle Verfassung der Gäste aus Innsbruck bereiten. Leader FC Wacker ist als einziges Liga-Team noch ungeschlagen und schoss in den vergangenen drei Spielen bei einem Gegentor 14 Treffer. Zuletzt gnadenlos: Stürmer Bright Owusu mit einem Fünferpack beim 6:0-Heimerfolg über Wörgl.

Verstecken muss sich Fügen als Tabellenzweiter aber wahrlich nicht. Nach einer enttäuschenden Vorsaison scheinen die Zillertaler mit Ex-Wacker-Profi Alex Gründler ihre PS aktuell auf die Straße zu bringen. Nicht nur Gründler trifft auf einen ehemaligen Club: Wacker-Trainer Sebastian Siller beendete damals mitten in der Saison als Fügen-Spieler seine aktive Karriere, um im Tivoli-Stadion das Trainerzepter zu schwingen.

Oberperfuss verteidigt Bilanz ohne Niederlage