Almhütte im Pongau komplett abgebrannt: Leiche in Ruine gefunden

Beim Eintreffen der Hilfskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Zur Klärung der Identität und Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg eine Obduktion an.

Goldegg – Beim Brand einer Almhütte in Goldegg im Salzburger Pongau ist am Donnerstagnachmittag eine Person ums Leben gekommen. Die Leiche wurde nach dem Feuerwehreinsatz im völlig ausgebrannten Gebäude entdeckt. Zur Klärung der Identität und Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg eine Obduktion an, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit.