Viertes Spiel, vierter Sieg! Kitzbüheler Adler bleiben weiter ungeschlagen

Wenn‘s läuft, dann läuft’s! Der EC Kitzbühel surft zu Saisonbeginn in der Alps Hockey League auf einer Erfolgswelle. Nach vier Runden stehen ebenso viele Siege zu Buche. Am Donnerstagabend fertigten die Adler den EC Bregenzerwald im heimischen Sportpark mit 5:1 (1:0/2:1/2:0) ab.

Christ Schutz (4.) brachte die Kitzbüheler früh in Führung, zu Beginn des zweiten Drittels legte Matic Podlipnik (23.) nach. Die Vorarlberger konnten zwar durch Janick Wernicke (26.) verkürzen, doch Jaysen Ren stellte nur eine Minute später wieder den Zwei-Tore-Abstand her. Im letzten Abschnitt sorgten dann erneut Podlipnik (51.) und Ren (57.) für klare Verhältnisse.

„Wir haben wieder eine kämpferische Leistung gezeigt und am Ende verdient gewonnen. Die vier Siege in Folge ohne Niederlage tun uns natürlich gut“, betonte Doppeltorschütze Podlipnik.

Am Samstag (18 Uhr) gastieren die Gamsstädter beim HK Celje. Die Slowenen verspielten am Donnerstag in Zell am See eine 3:1-Führung und unterlagen mit 3:4 nach Penaltyschießen. (TT.com)