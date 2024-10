Suchaktion erneut abgebrochen: 21-Jähriger seit Donnerstag auf der Hohen Munde vermisst

Seit Donnerstagnachmittag wird im Bereich der Hohen Munde in Leutasch nach einem vermissten 21-jährigen Deutschen gesucht, bisher erfolglos. Aufgrund der Witterungsverhältnisse musste die Suche auch am Freitagvormittag erneut abgebrochen werden.

Leutasch – Am Donnerstag stiegen zwei Deutsche vom Parkplatz der „Rauthhütte“ in Telfs in Richtung „Hohe Mund Ostgipfel“ auf. Während einer der Beiden gegen 14 Uhr aufgrund des einsetzenden Schneefalls umkehrte, stieg sein 21-jähriger Begleiter weiter in Richtung Gipfel auf. Der 21-Jährige erreichte laut Polizei gegen 15.40 Uhr den Gipfel der Hohen Munde.