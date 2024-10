„Bosman 2.0“? Europäischer Gerichtshof urteilte im FIFA-Fall über Transferregeln

Laut EuGH gehen diese Vorschriften zu weit. Konkret: "Diese Bestimmungen belasten diese Spieler und die Vereine, die sie einstellen möchten, nämlich mit erheblichen rechtlichen, unvorhersehbaren und potenziell sehr großen finanziellen sowie ausgeprägten sportlichen Risiken." Das passt sowohl mit dem Recht des Spielers auf die Freizügigkeit als Arbeitnehmer als auch mit dem Wettbewerbsrecht nicht zusammen, wie das Gericht laut Pressemitteilung urteilte. Eine mögliche Folge: Die FIFA muss in ihren Statuten den Paragrafen ändern, laut dem auch der neue Club in Haftung genommen wird.

Diarra und dessen Anwälte hatten den Fall ins Rollen gebracht und die FIFA und den belgischen Fußballverband auf Schadenersatz und Verdienstausfall in Höhe von sechs Millionen Euro verklagt. Sein Wechsel nach Belgien zu Sporting Charleroi war nach dem Zerwürfnis in Moskau nicht zustande gekommen. Der Fall beschäftigt denn Weltfußball seit Jahren, nach Moskau war Diarra 2013 gewechselt, ein Jahr später folgte der Bruch.

"Bosman 2.0 sehe ich nicht. Die Sanktionen für den Spieler sind ja weiterhin in Ordnung, wenn Verträge ohne triftigen Grund gekündigt werden", sagte der deutsche Fachanwalt für Sportrecht, Paul Lambertz. In England schrieb die Zeitung "Guardian" von einem wegweisenden Urteil. Die FIFA werde sich "nun ernsthaft fragen müssen, wie sie ihre Regeln in Zukunft anpassen kann, oder ob sie es überhaupt kann". In der italienischen "Gazzetta dello Sport" stand, das Urteil könnte für die Revolution sorgen und dazu führen, dass Spieler einen Verein unabhängig von der Länge des Vertrages verlassen.