Bahn fährt Fernverkehr auf lädierter West-Strecke wieder hoch

Ab 10. Oktober soll der Fernverkehr auf der vom Hochwasser beschädigten Bahn-Weststrecke wieder auf 90 Prozent hochgefahren werden, gaben ÖBB und Westbahn bekannt. Wann die Strecke wieder vollständig verfügbar sein wird, ist unklar. Geplante Preissteigerungen wollen die ÖBB noch einmal prüfen.

Wien – Die Unwetter-Katastrophe von Mitte September hat die Bahn-Weststrecke vor allem in Niederösterreich schwer beschädigt und den gesamten Bahnverkehr zwischen West- und Ostösterreich massiv beeinträchtigt. Die "neue" Weststrecke durch das Tullnerfeld bleibt unwetterbedingt noch auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Ab dem 10. Oktober wird wieder aber das zweite Gleis der "alten" Westbahn-Strecke wieder zur Verfügung stehen, kündigten ÖBB-Personenverkehrsvorständin Sabine Stock und Thomas Posch, Geschäftsführer der privaten Westbahn Management GmbH, in einer gemeinsamen Pressekonferenz an. Damit können wieder mehr Fernzüge fahren. Mit 10. Oktober könne der Fernverkehr somit wieder auf 90 Prozent des alten Niveaus hochgefahren werden, so die beiden Bahn-Manager.

Die Fahrzeit verlängert sich aber um 30 Minuten, und zwar aufgrund der nach wie vor bestehenden Streckenprobleme zwischen Wien und St. Pölten. Fernzüge ab Wien werden daher um 30 Minuten früher abfahren als im bisherigen Fahrplan vorgesehen, sodass ab St. Pölten Richtung Westen die Züge wieder im vorgesehenen Taktplan sind. Umgekehrt müssen Fahrgäste von Tirol nach Wien eine 30 Minuten längere Fahrzeit zwischen St. Pölten und Wien in Kauf nehmen, hieß es seitens der ÖBB.

Tickets in Apps verfügbar

Die ab 10. Oktober gültigen Fahrpläne sollen ab heute Mittag in den Apps verkaufbar und alle Verbindungen im Scotty-System abrufbar sein, betont Stock. Noch bis zum 9. Oktober werden Tickets von ÖBB und Westbahn gegenseitig anerkannt, ab 10. Oktober gilt wieder die strikte Trennung: ÖBB-Ticket nur in ÖBB-Zügen, Westbahn-Tickets nur in der Westbahn.

Wann die volle Kapazität auf der Bahn-Weststrecke wieder zur Verfügung stehen wird, ist offen. Die ÖBB-Infrastruktur arbeite „auf vollen Touren“, betont Stock. Nach der Unwetter-Katastrophe von Mitte September habe die "Lebensader" des Bahnsystems in Österreich einen "Herzinfarkt erlitten", die „Rekonvaleszenzphase“ dauere an.

Auch im Hinblick auf das erhöhte Passagieraufkommen zur Weihnachtszeit werde man versuchen, so viel wie möglich an Kapazität dazuzugewinnen: Spätestens in nächsten zwei Wochen werde der Weihnachtsfahrplan veröffentlicht. Die mit Start des Winterfahrplans im Dezember geplante Erhöhung der Ticketpreise werde man angesichts der Beeinträchtigungen noch einmal überprüfen.