Klein-Lkw in Straßengraben gestürzt: Verletzter bei Unfall in Sautens

Sautens – Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge in Sautens ist am Freitagvormittag ein 67-Jähriger verletzt worden. Der Mann war mit einem Klein-Lkw auf der Tiroler Straße in Richtung Osten unterwegs. Auf Höhe einer Kreuzung wollte er gegen 10.50 Uhr ein vor ihm langsam fahrendes Auto überholen. Dessen 41-jähriger Lenker bog in diesem Moment trotz eines Verbots nach links ab. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß.