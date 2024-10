Innsbruck – Eine Fußgängerin ist am Freitagvormittag am Areal der Innsbrucker Klinik von einem Klein-Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Zu der Kollision kam es gegen 11.20 Uhr in der Anichstraße, als die Österreicherin einen Schutzweg vor einer dort befindlichen Bank überqueren wollte.