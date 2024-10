Rechtsruck in Österreich bereitet Glasner Sorgen: „Weltweiter Trend“

Oliver Glasner zeigt sich über den Rechtsruck bei den Nationalratswahlen in Österreich besorgt. Der Trainer des englischen Premier-League-Clubs Crystal Palace meinte am Freitag auf der Abschlusspressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag gegen Liverpool: „Ich bin nicht besorgt über unser Selbstvertrauen, sondern über andere Dinge, die in der Welt passieren, wie die Wahl in Österreich. Der Rechtspopulismus ist ein weltweiter Trend geworden.“