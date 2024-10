Männer schlugen Frau nieder und raubten Hund: Polizei bittet um Hinweise

Am Donnerstag haben zwei unbekannte Männer in Garmisch-Partenkirchen eine 58-jährige Frau beim Spaziergang mit ihrem Hund überfallen. Der Chihuahua wurde gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Garmisch-Partenkirchen – Schreckliche Szenen müssen sich am Donnerstag kurz vor 9 Uhr in Garmisch-Partenkirchen abgespielt haben: Eine 58-jährige Spaziergängerin wählte den Polizeinotruf und meldete, dass sie auf dem Bürgermeister-Vogel-Weg zwischen Enzianstraße und Bahnhofstraße von zwei Unbekannten niedergeschlagen und beraubt worden sei.

Einer der Männer stieß die Frau zu Boden, während der andere den Hund der Frau an sich riss. Beide Täter ergriffen anschließend – ohne ein Wort zu sagen – die Flucht. Sie sprinteten mit dem Hund auf dem Arm über die Enzianstraße in Richtung Wettersteinstraße, so die Beschreibung des Opfers. „Bei dem Tier handelt es sich um einen ca. 30 cm großen Chihuahua-Mischling in den Farben weiß, schwarz und braun“, so die Polizei. Er trug ein schwarzes Halsband mit goldenen Applikationen.