Kind in Wörgl beim Fußballspielen von Auto erfasst und verletzt

Wörgl – Ein Zwölfjähriger ist am Freitagnachmittag in Wörgl von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, spielte der Bub gegen 17.10 Uhr auf einem Gehsteig in der Gottlieb-Weißbacher-Straße mit einem Fußball. „Dabei bewegte er sich rückwärts in Richtung Fahrbahn und stürzte auf die Straße“, so die Beamten.