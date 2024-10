Polizei fischte in St. Johann Lkw mit ungewöhnlichem Mangel aus dem Verkehr

St. Johann in Tirol – Ein Lastwagen mit gravierenden Mängeln ging der Polizei am Freitag in St. Johann ins Netz. Gegen 9.45 Uhr hielten die Beamten den Lkw an, um ihn genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Kontrolle ergab, dass das Fahrzeug massive Defekte aufwies. Einer dürfte nicht ganz alltäglich gewesen sein: „Unter anderem wurde festgestellt, dass ein Reifen der Antriebsachse komplett luftlos und bereits von der Felge gerutscht war“, berichtet die Polizei.