Nach "Helene" stellt Trump "beste Behandlung" in Aussicht

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat einen Besuch im vom Sturm "Helene" betroffenen Katastrophengebiet erneut für Wahlkampfzwecke genutzt. "Wir haben eine große Wahl vor uns. Und wenn ich beteiligt bin - habe ich dem Gouverneur gesagt - werden sie die beste Behandlung bekommen", sagte Trump in Evans im US-Staat Georgia, an der Seite von Gouverneur Brian Kemp.

Er betonte, wie er während seiner Amtszeit schnelle Hilfe nach Katastrophen organisiert habe und stellte ein ähnliches Krisenmanagement für den Fall seiner Wahl in Aussicht. Allerdings stand Trump während seiner Amtszeit wegen des Krisenmanagements, etwa nach Hurrikan "Maria" in Puerto Rico, selbst in der Kritik. Auch seine Reaktion auf Waldbrände in Kalifornien sorgte für Kontroversen.