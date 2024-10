Nach "Krathon" steigt Zahl der Toten in Taiwan auf vier

Nach dem Taifun "Krathon" in Taiwan ist die Anzahl der Todesopfer auf vier gestiegen. Zwei Vermisste seien am Samstag in der nordtaiwanischen Stadt Neu-Taipeh tot aufgefunden worden, erklärte die nationale Feuerbehörde, ohne weitere Angaben zu machen. Am Samstag waren weiterhin rund 20.000 Haushalte ohne Strom, die meisten davon in der südlichen Hafenstadt Kaohsiung, wo "Krathon" auf Land getroffen war.