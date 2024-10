Mit „Manpower“ ins vierte Ringer-Finale: Inzing greift nach Vorentscheidung

Inzing – Die Chancen stehen gut, dass es im November in der Ringer-Bundesliga zum vierten Final-Duell in Serie zwischen dem RSC Inzing und Rekordmeister Wals kommt. „Wichtig ist in erster Linie, dass wir Götzis und Klaus beherrschen“, hatte Inzing-Obmann Klaus Draxl zuletzt gefordert. Seine heuer mit zwei statt einem Legionär sowie zwei Leih-Ringern breiter aufgestellten Schützlinge wiesen die Vorarlberger in der ersten Saisonhälfte in die Schranken. Hatte man in den vergangenen Jahren auf den etwas routinierteren Armenier Razmik Misakyan gesetzt, sollen es heuer die beiden noch sehr jungen Georgier Nikoloz Khvedelidze und Koba Karumidtze richten.