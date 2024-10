Israel sollte laut Trump Atomanlagen des Iran angreifen

Auf die Frage, ob er ein derartiges Vorgehen Israels unterstützen würde, hatte Biden am Mittwoch gesagt: „Die Antwort ist Nein. Wir werden mit den Israelis besprechen, was sie tun werden.“ Alle G7-Staaten seien der Meinung, dass Israel das Recht habe, auf den iranischen Raketenangriff zu antworten. „Aber die Antwort sollte verhältnismäßig sein“, sagte der demokratische Staatschef.

Trump sagte dazu nun in Antwort auf die Frage eines Teilnehmers seines Wahlkampfauftritts in Fayetteville: „Sie fragten ihn: 'Was denken Sie über den Iran, würden Sie den Iran angreifen?' Und er sagt: 'Solange sie nicht die nuklearen Sachen angreifen.'“ Das sei falsch von Biden gewesen, sagte der Ex-Staatschef. „Ist es nicht das, was man treffen sollte? Ich meine, es ist das größte Risiko, das wir haben, Atomwaffen“, fuhr Trump fort. „Wenn sie es tun wollen, werden sie es tun“, fügte Trump in Bezug auf Israel hinzu. „Aber wir werden herausfinden, was auch immer ihre Pläne sind.“