Die Plastik-Party ist auch hierzulande zu Ende: Tupperware Österreich ist insolvent

Infolge der Pleite von Tupperware USA ist nun auch die Österreich-Tochter in die Insolvenz gerutscht. Das Unternehmen mit Sitz in Wien hat Schulden in Höhe von 11,1 Mio. Euro angehäuft. Neben 16 angestellten Arbeitnehmern u sind mehrere Tausend selbständige Beraterinnen im Direktvertrieb betroffen.