Küchenbrand sorgte für Feuerwehreinsatz in St. Johann

St. Johann in Tirol – Ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in St. Johann hat am Samstag gegen 11.30 Uhr für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Polizei berichtet, löste vermutlich eine Fehlbedienung des Herdes durch die 72-jährige Hausbesitzerin das Feuer aus.