Freud und Leid bei den Schwazer Adlern: Sieg in der HLA, Niederlage im Derby

Schwaz – „Revanche“ – stand beim Heimauftritt von Sparkasse Schwaz Handball Tirol gegen HLA-Schlusslicht West Wien auf der „To do“-Liste. Im vergangenen April hatten die Wiener den Tirolern das Cup-Final-Fours „dahoam“ versalzen. Am Samstag durften aber die Knappenstädter über einen 33:31-Sieg jubeln.

Derweilen konnte das Schwazer Future Team im ersten Tirol-Derby der HLA Challenge Nord/West nur in der ersten Hälfte den favorisierten medalp Innsbruck Tirol Paroli bieten – letztlich setzte sich das Plus an Routine und Klasse der Gäste mit 35:22 (16:13) durch. Die besten Torschützen: Staudinger (6) bzw. Lechleitner (7). (TT)