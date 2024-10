„Falsche“ Polizistin aus Russland luchste 43-Jähriger mehr als 10.000 Euro ab

Westendorf – Ein kurioser Betrugsfall in Westendorf hat die Polizei auf den Plan gerufen: Eine 43-jährige Ukrainerin gab an, am Freitag von einer Kriminellen angerufen worden zu sein, die sich als Polizistin ausgab. Die „falsche“ Beamtin erkundigte sich auf Russisch, ob die 43-Jährige einem gewissen Anton Bragin die Vollmacht für ihr Bankkonto erteilt habe – sie verneinte. Zur Steigerung der Glaubwürdigkeit schickte die angebliche Polizistin der Ukrainerin einen unechten österreichischen Polizeiausweis.