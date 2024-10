Gott hat laut US-Vizekandidat Trumps Leben gerettet

Der republikanische US-Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance hat bei einer Kundgebung am Ort des Attentats auf Donald Trump von einer göttlichen Intervention gesprochen. "Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott an jenem Tag das Leben von Präsident Trump gerettet hat", sagte der 40-jährige Senator in der Stadt Butler im US-Saat Pennsylvania vor Tausenden Trump-Anhängern. Er sprach von einem "wahren Wunder".

Ein Attentäter hatte Mitte Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler auf Ex-Präsident Trump geschossen. Der 78-Jährige wurde von einer Kugel am rechten Ohr verletzt. Ein Besucher starb, zwei weitere wurden verletzt. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet. Trump will nach den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November wieder ins Weiße Haus einziehen. Vance soll sein Stellvertreter werden. Beide reisten am Samstag an den Ort des Attentats in Pennsylvania.