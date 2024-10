Brisante interne Dokumente: Das lief beim MCI-Neubau von Anfang an schief

Warum will das Land lieber heute als morgen den MCI-Neubau an die BIG übergeben? Vor allem, um dem Konflikt mit den MCI-Verantwortlichen endlich aus dem Weg gehen zu können. Und in der Hoffnung, dass es vielleicht durch eine Neuausschreibung billiger wird. Denn zahlen müsste das Land so oder so. Ob über eine Darlehensaufnahme für den Neubau oder einen Fördervertrag mit dem MCI, mit dem die jährlichen Mietkosten bei der BIG schlussendlich abgedeckt werden.