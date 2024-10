Keine Angst vorm Schnitzelverbot

Vegan – allein das Wort treibt manchen Blutdruck in die Höhe. Das zeigen die hitzigen Reaktionen, sobald die rein pflanzliche Ernährung zum Thema wird. Doch was kümmert es jemanden, wenn andere auf Wurst und Käse verzichten oder zur Hafermilch greifen – aus welchen Gründen auch immer? Maximal einige Mütter oder Väter dürfen stöhnen, weil sie täglich zwei verschiedene Menüs auf den Tisch bringen sollten – für die Veganer und die Allesesser in der Familie. Aber niemand muss ein veganes Gericht auf der Speisekarte wählen oder gar ein solches Restaurant besuchen.