Einbrecher stahlen mehr als Zehntausend Euro aus Innsbrucker Wohnung

Innsbruck – Am Samstagabend, im Zeitraum von 17 bis 21.30 Uhr, kam es in Innsbruck zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannte Täter verschafften sich im Stadtteil Mühlau Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Dafür wurde ein Fenster aufgehebelt.