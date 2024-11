Am Ende ist alles „Tschakalaka“: Markus Linder noch zweimal im Bierstindl

Mit seinem 10. Solo-Programm gastiert Musiker, Comedian und Schauspieler Markus Linder auch im November in Innsbruck.

Innsbruck – Hört man hierzulande den Namen Markus Linder, weiß man, was einen erwartet. Pointierte Gags, grandiose Mimik und Gestik, verrückte Tanzeinlagen und natürlich ganz viel Musik. Mit seinem neuen und mittlerweile 10. Solo-Programm „Tschakalaka“ gastiert er – nach erfolgreichem Auftakt im Oktober – auch im November wieder im Innsbrucker Kulturgasthaus Bierstindl.

Und Markus Linder, der ja neben der Musik-Comedy auch als Schauspieler Erfolge feierte und lange Jahre das New-Orleans-Festival in Innsbruck federführend organisierte, geht bei seinem aktuellen Programm in die Vollen.

Er entschlüsselt die Sprache der Musik, begibt sich auf eine Reise durch unser Klang-Universum: Wie funktioniert ein Ohrwurm? Was ist ein Rhythmus, bei dem man mit muss? Was macht die Magie des Toast Hawaii aus? Wie kann Musik zum Erfolg einer langjährigen Ehe beitragen? Warum ist Tirol das meistbesungene Sehnsuchtsland der Musikgeschichte? Und: Wie zelebrieren Chanson-Sänger ihr Liebesleid? Fragen über Fragen, die alle in „Tschakalaka“ beantwortet werden.