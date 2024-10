Innsbrucks Med Uni-Rektor Fleischhacker erhielt Goldenes Ehrenzeichen

Innsbruck – Der Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck, Wolfgang Fleischhacker, hat eine der höchsten staatlichen Auszeichnungen erhalten. Der 71-Jährige wurde Samstagabend im Rahmen eines Festaktes zum 20-jährigen Bestehen der Uni in Hall in Tirol mit dem "Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik" geehrt. Gewürdigt wurden seine "Erfolge als Rektor, seine Verdienste für das Fach Psychiatrie und die Forschung auf diesem Gebiet", hieß es in einer Aussendung.