Sturm demütigte Salzburg und schoss Bullen noch tiefer in die Krise

Sturm demütigt Salzburg: Sturm Graz geht als Tabellenführer der Bundesliga in die Länderspielpause. Der Titelverteidiger lieferte am Sonntag zum Abschluss der 9. Runde eine Machtdemonstration ab und entschied den Schlager gegen den ehemaligen Serienchampion Red Bull Salzburg in der Merkur Arena mit 5:0 (2:0) für sich. Herausragender Akteur war der 21-jährige Däne Mika Biereth, der nach einem Triplepack (30., 50., 62.) mit sieben Saisontoren die Führung in der Liga-Schützenliste übernahm.

Eingeleitet hatte den Sieg Malick Yalcouyé bereits in der 15. Minute. Für den Schlusspunkt sorgte Emanuel Aiwu (76.). Den Gastgebern gelang damit eine sehenswerte Reaktion nach der zweiten Niederlage im zweiten Champions-League-Spiel, dem 0:1 gegen Brügge am Mittwoch in Klagenfurt. Salzburg hingegen enttäuschte auf allen Ebenen, war im Offensivspiel ideenlos und defensiv mit der Grazer Offensivwucht richtig überfordert. Die Folge war die höchste Liga-Niederlage seit dem 0:7 gegen Rapid am Ostersonntag 2008.

Wenige Tage nach dem CL-0:4 gegen Stade Brest gab es noch mehr Gegentore. Der frühere Liga-Dominator hat nur zwei der jüngsten acht Pflichtspiele gewinnen können, und eines davon war der Cup-Pflichtsieg gegen Regionalligist Wiener Viktoria. Viermal gab es dabei eine Niederlage. Auf den erst im Sommer gekommenen Coach Pepijn Lijnders wartet deshalb eine ungemütliche Länderspielpause.

Rapid gewinnt in Altach: Rapid befindet sich weiterhin in der Erfolgsspur. Die Hütteldorfer feierten am Sonntag in der neunten Runde der Fußball-Bundesliga durch ein Tor von Dion Beljo (36.) einen 1:0-Auswärtssieg über den SCR Altach, sind damit schon seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und liegen in der Tabelle auf Platz zwei.

Bei den Altachern hingegen blieb der Trainereffekt aus. Trotz des Abgangs von Joachim Standfest und des Amtsantritts von Interims-Chefcoach Louis Ngwat-Mahop wartet der Vorletzte aus Vorarlberg schon seit sechs Runden auf einen Sieg und kassierte die dritte Niederlage in Folge.

Bundesliga | aktuelle Runde

LASK bezwang Lieblingsgegner: Der LASK hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und sich gegen „Lieblingsgegner“ Austria Klagenfurt am Sonntag zuhause mit 4:0 (1:0) durchgesetzt. Robert Zulj (25.), Startelfdebütant Maximilian Entrup mit seinem ersten Treffer für die Linzer (56.), ein Eigentor von Jannik Robatsch (70.) und Ibrahim Mustapha (90.) sorgten für den höchsten Liga-Saisonsieg des LASK, der sich für das enttäuschende 2:2 gegen Djurgarden revanchierte und der oberen Tabellenhälfte weiter annäherte.

Klagenfurt blieb auch im 22. Versuch gegen den LASK ohne Sieg, kassierte nach zuletzt vier Siegen und einem Unentschieden wieder eine Niederlage. In der Tabelle liegt man einen Punkt vor dem neuntplatzierten LASK auf Platz acht.